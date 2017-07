Man United, aproape de un nou transfer BOMBA dupa venirea lui Lukaku! Pe cine aduce de la Chelsea

Castigatorii titlului de anul trecut, Nemanja Matic si Diego Costa, sunt pe puncul de a pleca de la Chelsea.

Planurile lui Conte pentru viitorul sezon nu ii includ si pe Matic si Costa. Sarbul Matic este tot mai aproape de un transfer la Manchester United dupa ce i s-a permis sa nu mearga in turneul de pregatire alaturi de campionii Premier League. Cu toate ca mijlocasul a ratat doar trei meciuri in sezonul precedent, o reuniune cu Jose Mourinho pe Old Trafford este luata in calcul tot mai des.

Printre jucatorii care nu vor lua parte la turneul de pregatire a lui Chelsea se numara si Diego Costa care este in cautare de o noua echipa. Zvonurile spun ca acesta s-ar putea intoarce la Ateltico Madrid. Englezii vor sa il inlocuiasca pe spaniol cu Alvaro Morata.