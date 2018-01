Mai tare decat transferul lui Coutinho la Barcelona! Mutarea pe care o pregateste Mourinho in vara: conducerea lui United, luata prin surprindere

Presa engleza are un nou subiect fierbinte. Transferul lui Coutinho la Barcelona pica in plan secund.

Potrivit DailyMail, Jose Mourinho ar putea pleca de la Manchester United in vara. Sursa citata mentioneaza ca pe zi ce trece, "The Special One" se indeparteaza tot mai mult de echipa si de lumina reflectoarelor. Jurnalistii englezii sustin ca Mourinho isi pregateste astfel plecarea de la "Old Trafford" la finalul sezonului.

La inceputul sezonului, Mourinho nu s-a sfiit sa afirme ca este un fan al celor de la PSG si si-ar dori sa antreneze echipa din Paris. Daca va pleca de la United la finalul sezonului, asa cum sustine presa engleza, Mourinho va merge cel mai probabil la PSG.

Mourinho a venit la United in mai 2016 si a castigat trei trofee alaturi de "Diavoli": Cupa Ligii, Supercupa Angliei si Europa League.