"M-au tratat ca pe un CRIMINAL!" Diego Costa a rabufnit dupa razboiul cu Conte! Anuntul exploziv facut de atacant

Diego Costa a fost dat disparut de Chelsea iar presa din Anglia l-a gasit in orasul sau natal din Brazilia, Lagarto.

Atacantul de 28 de ani, Diego Costa, nu mai are viitor la Chelsea. Anuntat prin SMS la inceputul verii de catre Antonio Conte ca nu mai face parte din planurile sale, Diego Costa nu a reusit pana acum sa se transfere la alta echipa. Iar o revenire la Chelsea este exclusa in conditiile in care jucatorul a refuzat sa se prezente la antrenamentele echipei a 2-a si a plecat inapoi in Brazilia.

Jurnalistii de la Daily Mail l-a gasit pe Diego Costa in Brazilia iar spaniolul cu origini braziliene i-a atacat pe cei de la Chelsea intr-un interviu exploziv: "Nu imi este permis accesul in vestiarul primei echipe si sa am un contact cu ceilalti. Nu sunt un criminal! Nu cred ca este corect dupa tot ce am facut sa fiu tratat astfel.



Mi-au dat o noua saptamana libera (la inceputul presezonului) dar de atunci au venit numai amenzi. Au vrut sa ma antrenez cu rezervele. Nu voi face asta. Nu sunt un criminal si nu sunt cel care greseste in aceasta situatie. Daca vor sa ma amendeze, sa ma amendeze.



Ma gandesc la varianta de a sta un an in Brazilia chiar si fara sa joc, chiar daca Chelsea ma amendeaza un an si nu ma plateste. Ma voi intoarce mai puternic. Daca eu as fi fost cel care gresea, ma intorceam imediat si faceam ce mi se spune.



Dorinta mea este sa merg la Atletico. Am vorbit cu directorul lui Chelsea, Marina Granovskaia. I-am spus ca daca managerul nu ma doreste sa ma lase la Atletico. Am refuzat alte oferte. Ei vor sa ma vanda in China sau la alta echipa. Daca tot plec, vreau sa ajung la clubul dorit, nu la cel care plateste cel mai mult.



Ideile lui Conte sunt fixe si clare. Am vazut ce fel de persoana este el. Are propriile opinii si asta nu se va schimba. Il respect ca antrenor. A facut o treaba grozava si pot vedea asta, dar ca persoana, nu. Nu este un antrenor apropiat de jucatori. Este foarte distant. Nu are carisma.



Exista multe moduri prin care poti face asta (sa anunti un jucator ca nu mai e dorit). Nu o faci prin mesaj text. Trebuie sa fii onest si sa-i spui omului in fata. Am fost foarte nervos la acel moment. Acum sunt mai calm. Nu am sters mesajul. Daca ma acuza cineva ca mint, pot sa le arat" a declarat Costa.