Lovren risca 5 ANI de inchisoare! Acuzatia care i se aduce in Croatia

Dejan Lovren risca cinci ani de inchisoare.

Fotbalistul lui Liverpool va avea marti un nou termen intr-un dosar legat coruptie. Fundasul in varsta de 28 de ani este acuzat de sperjur, procurorii acuzandu-l ca a oferit declaratii false atunci cand a fost intrebat despre modul in care s-a realizat transferul sau de la Dinamo Zagreb la Lyon. Daca va fi gasit vinovat, Lovren risca pana la cinci ani de inchisoare.



Lovren a plecat de la Dinamo Zagreb la Olympique Lyon in 2010 in schimbul a 8 milioane de euro. In 2013, s-a transferat la Southampton, iar din 2014 este fotbalistul lui Liverpool.