Mourinho pregateste o lovitura URIASA pentru Barcelona! A STERS semnatura de pe contractul jucatorului de 100 de milioane. Negocieri de ultima ora

Jose Mourinho face tot posibilul pentru a impiedica ultima afacere bomba planuita de Barcelona.

United a intrat in negocieri pentru Antoine Griezmann. Conform Daily Mail, francezul a cerut un salariu de 500 000 de euro pe saptamana pentru a uita de interesul Barcelonei. Mourinho e un mare fan al atacantului si le-a transmis sefilor sa faca orice sacrificiu pentru a-l aduce pe Old Trafford.



Antoine Griezmann o va parasi in vara pe Atletico, la 4 ani dupa ce a semnat cu echipa lui Simeone. Griezmann, 26 de ani, a marcat 7 goluri in 17 aparitii in acest sezon. Atletico ii evalueaza la 100 de milioane de euro.