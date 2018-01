LOVITURA pe care o pregateste City dupa ce United "l-a furat" pe Sanchez! Oferta de ULTIMA ORA a lui Guardiola

Manchester City l-a ratat pe Alexis Sanchez, dar s-a reorientat rapid.

Guardiola il vrea acum Riyad Mahrez dupa ce Sanchez a ajuns la rivalii de la Manchester United, iar Sane s-a accidentat, informeaza The Sun. Conform sursei citate, Manchester City a pregatit 68 de milioane de euro pentru transferul lui Mahrez de la Leicester.



Mahrez a fost la un pas de un transfer la Chelsea in vara anului trecut, dar mutarea nu s-a mai realizat.



Mahrez, in varsta de 26 de ani, este din 2014 la Leicester, echipa alaturi de care a reusit performanta incredibila de a castigat titlul in Premier League in sezonul 2015-2016.