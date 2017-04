Licitatie NATIONALA pentru Donnarumma! United, Chelsea si City pregatesc 70 de milioane ca sa-l ia

Real Madrid cauta portar pentru sezonul viitor. Va alege dintre David De Gea si Thibaut Courtois. Atat Man United, cat si Chelsea ar putea fi nevoite sa-si caute portar, in functie de alegerea lui Real.

City e si ea pe piata, dupa ce Bravo n-a confirmat. Ce au in comun City, Man United si Chelsea in aceasta stire? Interesul pentru Donnarumma! Pustiul senzatie al Milanului e monitorizat atent de uriasii din Premier League, scrie Mirror. Portarul de 18 ani e asteptat sa bata recordul de transfer stabilit de idolul sau, Gianluigi Buffon, in momentul transferului de la Parma la Juventus in 2001. Cumparat cu 40 de milioane de euro, Buffon si-a meritat fiecare ban investit. 'E randul lui Donnarumma', anunta italienii. Pretul sau e fixat acum la 60 de mlioane de euro.

Donnarumma a jucat 59 de meciuri la prima echipa a lui Milan dupa debutul sau din 2015.