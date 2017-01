Klopp a trimis cea mai tanara echipa din istoria lui Liverpool! Recordul de 51 de ani batut in FA Cup

Jurgen Klopp a facut 10 schimbari la Liverpool fata de ultimul meci din Premier League.

Managerul german al celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a reusit un nou record - la partida cu Plymouth Argyle din turul 3 al Cupei Angliei, Klopp a trimis pe teren cel mai tanar 11 din istoria clubului!

Jucatorii trimisi de Klopp au avut o varsta medie de 21 de ani si 296 de zile - precedentul record fusese de 22 de ani si 303 zile stabilit la o victorie cu Wolves in 1965!

Desi a facut 10 schimbari fata de partida cu Sunderland de pe 2 ianuarie, Klopp a trimis pe teren jucatori importanti precum Emre Can, Lucas Leiva sau Alberto Moreno, alaturi de tineri precum Trent Alexander-Arnold, Ovie Ejaria sau Ben Woodburn. Astfel, Lucas Leiva are mai multe meciuri in tricoul lui Liverpool (328) fata de toti coechipierii sai (319)!

In ciuda echipei foarte tinere, Liverpool a avut 80.3% posesie in prima repriza, insa scorul a fost 0-0.