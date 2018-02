JUVENTUS - TOTTENHAM, MARTI LA PRO TV // Record de audienta in istoria Premier League! Cati fani au fost la Tottenham - Arsenal

Tottenham a trecut cu bine printr-o perioada extrem de dificila chiar inaintea dublei din optimile Ligii Campionilor cu Juventus. Partida tur este in direct la Pro TV.

Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Tottenham Hotspur a anuntpe site-ul oficial ca partida din weekend contra celor de la Arsenal, marele derby al Londrei, a avut 83.222 de spectatori pe Wembley, record absolut in istoria Premier League! Precedentul fusese stabilit tot de Tottenham, la partida cu Man United de pe 31 ianuarie cand au fost 81.978 de spectatori.

Recordul all-time al primii ligi din Anglia (luand in calcul si era de dinainte de Premier League) este detinut de meciul dintre Manchester United si Arsenal din 1948, partida la care au asist83.260 de spectatori pe, culmea, stadionul de atunci al lui Manchester City, Maine Road!

Tottenham joaca pe Wembley in acest sezon pana la construirea viitoarei arene pe care va juca Spurs. Conform planurilor, capacitatea acestuia va fi de 62.000 de spectatori.

TOTTENHAM HOTSPUR - HOME ATTENDANCES - TOP 20

85,512 v Bayer Leverkusen - Champions League (Wembley) - 2/11/2016

85,011 v Monaco - Champions League (Wembley) - 14/9/2016

83,782 v Real Madrid - Champions League (Wembley) - 1/11/2017

83,222 v Arsenal - Premier League (Wembley) - 10/2/2018

81,978 v Manchester United - Premier League (Wembley) - 31/1/2018

80,827 v Liverpool - Premier League (Wembley) - 22/10/17

80,465 v Gent - Europa League (Wembley) - 23/2/2017

76,251 v Everton - Premier League (Wembley) - 13/1/18

75,038 v Sunderland - FA Cup - 5/3/1938

73,587 v Chelsea - Premier League (Wembley) - 20/8/17

73,502 v Bournemouth - Premier League (Wembley) - 14/10/17

71,913 v Preston - FA Cup - 6/3/1937

71,853 v West Brom - FA Cup - 24/1/1948

70,882 v Manchester United - Division One - 22/9/1951

70,347 v Bolton - FA Cup - 16/2/1935

70,302 v Southampton - Division Two - 25/2/1950

70,026 v Newcastle - Division One - 18/11/1950

69,821 v Arsenal - Division One - 10/10/1953

69,718 v QPR - Division Two - 16/10/1948

69,265 v Southampton - Division Two - 2/4/1949