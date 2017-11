"Jucam fotbal in inchisoare, ma intreba lumea daca am fost condamnat!" Dezvaluirea incredibila a noului star din fotbal

Gabriel Jesus a avut un prim an cu adevarat senzational la Manchester City.

"Jucam fotbal intr-o inchisoare! Lumea ma intreba daca am fost condamnat!" este una dintre dezvaluirile lui Gabriel Jesus intr-un interviu pentru Four Four Two.

"Terenul era in interiorul inchisorii Romao Gomes dar apartinea politiei si nu era prea departe de raufacatori. Numai politistii obisnuiau sa joace acolo. Nu mi-a fost niciodata teama sa joc acolo.



Obisnuiam sa ma trezesc foarte devreme dimineata ca sa ajung acolo. De mai multe ori am plecat de acasa spre inchisoare la 5-6 dimineata" a poveste Jesus.

Gabriel este unul dintre cei mai buni atacanti din 2017 in ceea ce numarul de goluri marcate raportat la numarul de minute in care a fost pe teren - el a inscris 14 goluri in 20 de partide de Premier League dupa transferul la City. Jesus a mai dezvaluit ca mama lui este cea mai mare sustinatoare, dar si cea care il critica cel mai dur: "Se plange cel mai mult de ofsaiduri. Imi spus: hai Gabriel, fii atent, nu sta in ofsaid.. si suteaza pe spatiul portii!" a mai spus razand Jesus.