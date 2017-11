Jose Mourinho, declaratie incredibila inainte de derby-ul Chelsea - Man United: "O sa uite toata lumea ca am antrenat-o pe Chelsea!" Raspunsul demential dat de portughez

Cunoscut pentru declaratiile controversate, Jose Mourinho nu s-a lasat mai prejos inainte de duelul dintre Chelsea si Manchester United, fosta si actuala echipa.

Jose Mourinho se intoarce in acest weekend pe Stamford Bridge intr-un moment foarte delicat pentru Chelsea. Iar Mourinho este hotarat sa le produca un nou cosmar fanilor campioanei Angliei! Antrenorul portughez intentioneaza sa-i faca pe fani sa uite ca a antrenat-o pe Chelsea, desi este cel mai de succes antrenor din istoria clubului, cu 7 trofee, dintre care 3 titluri.

"Am jucat acolo cu Inter si de doua ori cu Manchester United. Admit ca este diferit atunci cand ma intorc acolo (pe Stamford Bridge), dar vreau sa castig asa cum am facut-o cand eram la Inter. Ei vor dori sa castige cum au facut-o anul trecut. In doi an, va deveni totul mai natural si probabil in 4-5 ani nimeni nu isi va mai aduce aminte ca am fost managerul lui Chelsea si totul va deveni normal, acum este asa pentru ca am plecat acum 2 ani.



Este un meci mare, dar nu pentru asta (revenirea lui). Este un meci mare pentru ca ei sunt campionii, este un meci mare pentru ca noi suntem Manchester United si doar atat" a spus Jose Mourinho.

Antrenorul lui Man United a avut si un moment extrem de amuzant la conferinta de presa cand a fost intrebat de un jurnalist englez cat au crescut tinerii jucatori ai lui United fata de sezonul trecut, cand Chelsea invingea cu 4-0 pe United pe Stamford Bridge: "Probail Rashford a crescut cu 2 centimetri, Scott McTominay cu 3" a fost raspunsul care a starnit rasete.