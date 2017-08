"Iti voi da numarul 9, dar eu voi lua numarul 10!" Genial! Explicatia lui Zlatan in fata lui Lukaku :))

Atacantul suedez a povestit cum a devenit noul decar al echipei de pe Old Trafford. Dupa ce Zlatan s-a accidentat in meciul impotriva lui Anderlecht, se specula ca jucatorul nu va mai putea juca pana in 2018, asa ca cei de la Manchester United l-au luat pe Romelu Lukaku. Ibrahimovic a purtat sezonul trecut tricoul cu numarul 9.

"Lukaku m-a sunat si mi-a spus: Frate, pot sa iau eu tricoul cu numarul 9? Eu i-am raspuns: Nu sunt unul dintre cei care vor sa iti faca probleme, vreau sa te simti fericit si bine venit asa ca iti voi da numarul 9, dar eu voi lua numarul 10. Asa vom face!", a povestit Zlatan.

Jucatorul a preluat tricoul cu numarul 10 lasat liber de Wayne Rooney, unul dintre cei mai buni jucatori ai lui United din ultimii 10 ani.

"Eu nu am plecat niciodata, iti dau tie numarul 9 si eu iau tricoul cu 10. Doar mi-am upgradat numarul...:", a glumit Zlatan cu Lukaku.

