Internetul a luat-o razna: ce avea Aguero in mana cand a fost schimbat? Englezii au aflat imediat: obiectul nu avea ce cauta la un jucator | FOTO

Manchester City a castigat derby-ul cu Arsenal, scor 3-1, si este lider in Premier League cu 31 de puncte dupa 11 etape.

Aguero a inceput meciul ca titular pentru City si a marcat golul de 2-0 al "cetatenilor", din penalty, in minutul 50. In minutul 62, argentinianul a fost inlocuit cu Gabriel Jesus, jucator ce avea sa marcheze pentru 3-1 in minutul 74.

In momentul schimbarii, Aguero a fost surprins de camerele TV cum tinea ceva in mana. Era vorba despre cutie mica, neagra, fapt ce i-a nedumerit pe suporteri. Imediat retelele de socializare au fost inundate cu mesaje prin care fanii incercau sa-si dea seama ce este cutia neagra din mana lui Aguero.

Unii dintre fani au presupus ca jucatorul lui City tinea in mana un telefon, altii ca ar fi avut un pager sau acel dispozitiv pe care iti este oferit la restaurante cat timp astepti sa ti se ofere o masa.

Cei de la Daily Mirror au aflat ce avea de fapt Aguero in mana. Era acumulatorul de la sistemul de comunicatii al arbitrilor. Ceea ce n-au reusit sa afle jurnalisti englezi este de ce dispozitivul respectiv se afla in posesia lui Aguero.

sursa foto: mirror.co.uk