"Inamicul fotbalului s-a intors!" Mourinho, criticat dupa ce United "a parcat autobuzul" pe Anfield! Ce au spus Klopp si Mourinho dupa meci

Liverpool 0-0 Manchester United / Tactica defensiva a lui Mourinho a fost tinta atat a lui Jurgen Klopp, cat si a presei din Anglia dupa egalul de pe Anfield.

Mourinho a "parcat autobuzul"

Managerul celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, nu s-a sfiit sa critice abordarea lui Jose Mourinho din derby-ul etapei din Anglia.

"Manchester United a venit aici sa obtina un punct si l-a luat. Nu se poate juca intr-un asemenea mod la Liverpool, dar e in regula la Manchester United" a spus Jurgen Klopp la finalul partidei, criticand jocul defensiv al adversarilor.

"Toata lumea stie ca daca o echipa precum Manchester United are o abordare defensiva, nu vei avea multe ocazii. Este dificil de judecat. Cred insa ca prestatia noastra a fost una care sa merite 3 puncte. Cred ca a fost si penalty clar la Phil (Coutinho), din nou am avut ghinion.



Pana acum am pierdut doar 1 meci in Premier League, toata lumea a vazut ca jocul nostru nu este departe de al lui Manchester United. Cred ca jucatorii s-au descurcat bine. Am vrut sa castigam, toata lumea a vazut asta, au fost multe evolutii individuale de exceptie intr-un meci dificil. Trebuie sa continuam sa muncim din greu si lucrurile vor fi mai bune. Avem nevoie de putin noroc" a mai spus Klopp.

De partea cealalta, Mourinho s-a declarat satisfacut de rezultat si a laudat adversara: "Am avut un sut pe poarta - expertilor le spun ca este usor sa vorbesti, dar e mai dificil de la marginea terenului. Mijlocul lui Liverpool a fost foarte puternic. Sunt mai rapizi ca noi cand jocul este deschis. Nu am avut nicio sansa sa duc meciul intr-o alta directie asa ca este un punct pozitiv.

Oponentul a fost puternic astazi, dar noi ne-am jucat jocul. In prima parte am avut 2 oportunitati foarte bune si un control bun al meciului. In repriza a 2-a a obosit Matic si nu am avut solutii pe banca. Am incercat cu schimbarile sa devenim mai dinamici in atac, dar in realitate am pierdut puterea, energia si controlul la mijloc" a spus Mourinho in conferinta de presa.

Tactica lui Mourinho a fost criticata si de presa din Anglia. "S-a intors inamicul fotbalului" scrie Oliver Holt de la Daily Mail despre abordarea lui United. Garry Lineker a avut un mesaj savuros pe Twitter: "Nu ratati rezumatul la Match of the Day cu toate ocaziile. Asta daca le va gasi editorul, desigur".

xG map for Liverpool - Man United. The usual narrative after a Mourinho team takes an away draw is, "Jose done it again." This was not that. pic.twitter.com/iAPHjkKUXH — Caley Graphics (@Caley_graphics) October 14, 2017

United flying, scoring an average of 3.2 goals per game, playing a Liverpool team low on confidence, and Mourinho sends them out to defend. — Tom Williams (@tomwfootball) October 14, 2017