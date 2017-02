Imagini INCREDIBILE! Portarul de 150 kg care manca PLACINTA in timpul meciului cu Arsenal! FOTO

Arsenal a trecut lejer de amatorii de la Sutton United, cu 2-0, dar momentul partidei i-a apartinut portarului de rezerva al oaspetilor.

Portarul de rezerva al lui Sutton, Wayne Shaw, a fost surprins la pauza partidei de pe Emirates cand se duce sa-si cumpere o placinta de la unul din magazinele de pe stadion. In varsta de 45 de ani si cu o greutate de 146 kg, Shaw avea sanse mici sa intre pe teren, asa ca a mancat placinta pe banca de rezerve, in timp ce colegii sai luptau cu Arsenal pentru calificarea in sferturile Cupei.

Ideea nu i-a apartinut lui Shaw, ci celor de la tabloidul The Sun, sponsorul echipei de amatori. Sun Bets a pus o cota de 8 pentru ca Shaw sa manance o placinta in timpul partidei cu Arsenal.

Jucatorul sustine ca a auzit despre asta si a decis sa le faca pe plac celor de la Sun. Portarul spune ca nu a pariat bani si nici colegii sai, insa Federatia Engleza va deschide o ancheta pentru a stabili daca s-a plasat un astfel de pariu.

"Am vazut ca au pus cota, asa ca m-am gandit sa ma distrez putin. Se facusera toate schimbarile si eram condusi cu 2-0 in momentul ala. La pauza m-am dus si mi-am luat placinta, era cu carne si cartofi. Eu si colegii mei nu am pariat, nu avem voie. Dar cred ca niste prieteni si o parte din fani au pariat, asa de distractie", a spus Shaw la BBC.