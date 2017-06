Imaginea GENIALA care a rupt internetul. Ce comentariu a postat Crouch la aceasta poza

Atacantul lui Stoke apare intr-o poza alaturi de doua girafe pe care le hraneste. "Cel mai important pentru mine vara e sa-mi petrec timpul cu familia" - e comentariul plin de autoironie pe care atacantul de 2,01 metri l-a alaturat imaginii. :)

A strans nu mai putin de 119 000 de share-uri si 255 000 de like-uri!



Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl