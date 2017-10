VIDEO FABULOS! Unul dintre marile secrete din Premier League a fost aflat! Cine a aruncat cu PIZZA dupa Sir Alex Ferguson :))

Cesc Fabregas a dezlegat unul dintre marile mistere ale ultimilor 15 ani in Premier League. :))

La emisiunea "A league of their own" de la Ski 1, Cesc a recunoscut ca el a dat cu pizza dupa Sir Alex Ferguson la finalul unui meci dintre United si Arsenal, in octombrie 2004. Povestea a fost dezbatuta in Anglia, insa nimeni n-a stiut cu siguranta cine a fost vinovat de gestul ofensator la adresa lui Sir Alex. :)