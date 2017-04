Ibrahimovic si Pogba, OUT din echipa anului in Premier League! Chelsea si Tottenham domina categoric

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Membri a 100 de cluburi din Anglia (Premier League si Football League - urmatoarele 3 divizii) au votat cea mai buna echipa din acest sezon din prima liga engleza. Chelsea si Tottenham, primele 2 clasate, domina categoric topul, in timp ce Manchester City si Arsenal nu au niciun reprezentant!

Zlatan Ibrahimovic, Kun Aguero sau Paul Pogba nu au prins echipa, fiind preferati Harry Kane si Romelu Lukaku in dauna primilor doi, in timp ce N'Golo Kante si Dele Alli au ocupat pozitiile pe care ar fi putut intra cel mai scump jucator transferat vreodata. Sadio Mane de la Liverpool a prins si el echipa.

Echipa sezonului in Premier League: David de Gea (Manchester United); Kyle Walker (Tottenham Hotspur), David Luiz, Gary Cahill (ambii Chelsea), Danny Rose (Tottenham); N'Golo Kante (Chelsea), Dele Alli (Tottenham), Eden Hazard (Chelsea), Sadio Mane (Liverpool); Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton).



