"I-am lasat sa se autodistruga!" Dezvaluirile incredibile ale unui arbitru din Anglia! De ce a REFUZAT sa elimine 3 jucatori in meci de titlu!

Mark Clattenburg a dezvaluit cum s-a jucat lupta la titlu din Premier League in urma cu doi ani.

Mark Clattenburg, unul dintre cei mai buni arbitri din lume, care a condus meciul Chelsea - Tottenham, scor 2-2, din etapa a 36-a a campionatului Angliei, editia 2015/2016, a declarat ca i-a lasat pe cei de la "Spurs" sa se autodistruga si sa piarda titlul in favoarea formatiei Leicester.

El s-a referit la faptul ca putea sa elimine cel putin trei jucatori ai oaspetilor, dar nu a facut-o, pentru a nu se spune ca le-a furat titlul celor de la Tottenham. Clattenburg afirma ca, astfel, echipa Tottenham a pierdut titlul pe mana ei, in favoarea lui Leicester.

"I-am lasat (n.r. pe cei de la Spurs) sa se autodistruga, astfel incat mass-media, toata lumea sa spuna <Tottenham a pierdut titlul>. Daca dadeam trei jucatori afara de la Tottenham, care ar fi fost titlurile? <Clattenburg i-a luat trofeul lui Tottenham.> A fost teatru pur ca Tottenham s-a autodistrus in meciul cu Chelsea si Leicester a castigat campionatul", a declarat fostul arbitru, potrivit BBC.

Intrebat daca a contribuit la "scenariul" meciului, el a raspuns: "Am ajutat jocul, prin stilul meu jocul a avut de castigat. Alti arbitri ar fi condus dupa carte si Tottenham ar fi ramas in sapte, opt jucatori si probabil ar fi pierdut meciul, apoi ar fi folosit asta ca o scuza. Dar nu le-am oferit o scuza, pentru ca planul meu a fost <lasa-i sa piarda titlul>."

Clattenburg a acordat atunci noua cartonase galbene jucatorilor echipei Tottenham. Dupa meci, mijlocasul oaspetilor, Mousa Dembele, a fost suspendat sase jocuri pentru comportament violent asupra lui Diego Costa de la Chelsea.

Tottenham avea nevoie de o victorie pentru a ramane in cursa pentru castigarea campionatului.

Mark Clattenburg a condus finala Euro-2016 si cea a Ligii Campionilor, tot in 2016, inainte de a parasi, anul acesta, Anglia, pentru un post de sef al arbitrilor in cadrul federatiei din Arabia Saudita.