"Hey, folosesti cam mult 4G-ul!" :) Un club din Premier League a fost SOCAT cand a vazut factura la telefon! Ce a facut antrenorul echipei

Doar Liverpool a castigat mai mult in ultimele 5 etape din Premier League fata de Swansea!

Noul antrenor al celor de la Swansea, Carlos Carvalhal, a reusit sa revitalize total echipa de cand a preluat-o in urma cu o luna. Daca pana atunci Swansea obtinuse doar 13 puncte, de la venirea portughezului de 52 de ani, Swansea a mai castigat 10 puncte, reusind in ultimele 2 etape sa le invinga pe Liverpool si Arsenal! Clubul galez are in ultimele 5 etape la fel de multe puncte castigate ca Manchester City sau Manchester United, si este peste Chelsea sau Arsenal!

Secretul antrenorului a fost dezvaluit in The Guardian. O factura uriasa la telefon :) "Eu si cu staff-ul meu lucram incontinuu. Nici nu realizati cat de multe ore discutam despre adversari. Eu ajung la ora 8 dimineata. Uneori plec acasa pe la 6-6.30, depinde, insa de cele mai multe ori staff-ul meu continua sa munceasca. Nu stiu la ce ora pleaca ei. Cand ajung acasa de cele mai multe ori fac analiza video.



Am fost putin frustrat pentru ca internetul este foarte lent. Clubul cred ca a cheltuit o gramada de bani pentru ca am folosit 4G. Mi-au spus: <Hey, folosesti cam mult 4G>. Si le-am raspuns: <Da, pentru a internetul este lent si trebuie sa muncesc>" a povestit Carvalhal.

Carlos Carvalhal si-a inceput cariera de antrenor in 1998 si le-a pregatit de-a lungul timpului pe Braga, Vitoria Setubal, Sporting, Maritimo, Besiktas si Istanbul BB. El a preluat-o in 2015 pe Sheffield Wednesday, echipa de care s-a despartit pentru a o prelua pe Swansea dupa demiterea lui Paul Clement.