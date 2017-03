Guardiola si-a iesit din fire in fata jurnalistilor! Intrebarea despre Sergio Aguero care l-a enervat rau

Pep Guardiola a aparut in fata jurnalistilor pentru conferinta de presa de dinaintea partidei cu Sunderland si a avut o reactie nervoasa cand a fost intrebat despre viitorul lui Kun Aguero. Atacantul argentinian ar putea pleca in vara viitoare de la Manchester City, Real Madrid fiind interesata de fostul jucator al lui Atletico.

"Am vorbit de 10 ori despre asta. Stiti? De 10 ori! Stiti opinia mea" s-a rastit Guardiola dupa ce a auzit intrebarea. "Nu pot sa raspund la fiecare conferinta de presa despre Sergio Aguero. Este atat de fericit, eu sunt atat de fericit, noi suntem atat de fericiti! De 10 ori am raspuns, gata va rog!" a spus Guardiola.

Dispozitia lui Guardiola s-a imbunatatit cand a venit vorba despre revenirile lui Kolarov si Kompany, apti de joc pentru partida de duminica: "Nu avem nicio accidentare" a spus razand Guardiola.

Guardiola's response to questions about Aguero. Maybe the most annoyed I've seen him since he arrived at City (but things did get better) pic.twitter.com/pJ2cUPZpzO