Guardiola ii spune ADIO lui Hart! Mutare neasteptata: unde il trimite si pe cine aduce in locul sau

Pep Guardiola pregateste un schimb neasteptat in perioada de transferuri din vara!

Managerul lui City are de gand sa renunte definitiv la Joe Hart pentru a-i face loc in lot lui Kasper Schmeichel de la Leicester. Pep planuieste sa-l trimita pe Hart la fosta campioana din Premier League ca parte a intelegerii. In acest sezon, Hart a fost imprumutat la Torino, in Serie A. Englezul spera ca va mai avea o sansa la City, insa Guardiola nu-l nu si-a schimbat punctul de vedere in ceea ce-l priveste.

Kasper Schmeichel, 30 de ani, e fiul legendei de la United, Peter Schmeichel. Kasper si-a inceput cariera de senior la City, pentru care a jucat intre 2005 si 2009.