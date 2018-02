GREVA LA MANCHESTER UNITED // Situatie incredibila! Muncitorii din club se revolta dupa ce au aflat salariul lui Alexis Sanchez!

Salariul astronomic al lui Alex Sanchez provoaca probleme in club.

Nu toata lumea castiga milioane la Manchester United. Platit cu 600.000 de euro pe saptamana la United, Alexis sa devenit unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume la ora actuala.

Chilianul a profitat de faptul ca era dorit si de City, iar contractul sau cu Arsenal expira in vara. Pentru ca nu a platit bani pentru transfer si l-a dat la schimb pe Mkhitaryan, United a acceptat usor pretentiile uriase ale atacantului.

Acum angajatii din club se revolta si cer si ei salarii mai mari. Ei au apelat la un ONG care sa le reprezinte interesele in fata conducerii. In timp ce jucatorii au contracte de milioane si chiar zeci de milioane de euro pe an, oamenii care infrijesc arena Old Trafford, ingrijesc terenul sau femeile de la spalatorie primesc 7 lire pe ora.

Organizatia Citizens UK a trimis o scrisoare deschisa catre conducerea clubului englez si a trimis cativa oameni sa protesteze in fata stadionului.

"Va cerem sa faceti lucrul corect din partea celor mai slab platiti oameni din staff-ul lui Manchester United, care ne-au spus pcat se chinuie din cauza salariilor mici, in timp ce jucatorii sunt platiti regeste", e scrisoarea primita de Ed Woodward, vicepresedintele executiv al lui United.



Citizens UK a calculat cat inseamna salariul pe o saptamana al lui Alexis la United. Cu cei 600.000 de euro pe luna, United plateste salariile a 28 de muncitori pe un an. Mai mult, un muncitor care primeste salariul minim la Manchester United ar avea nevoie de 35 de ani ca sa castige cat Alexis Sanchez intr-o saptamana.

Doar 70 de minute ii ia lui Alexis sa castige 16.000 de euro, salariul anual al unui muncitor de la Manchester United.

"Oamenii care asigura conditiile pentru ca magia partidelor sa aiba loc ar trebui sa traiasca cu demnitate", incheie Citizens UK.



Nu e prima revolta de la United, dupa sosirea lui Alexis. Agentul lui Pogba, celebrul Mino Raiola, a cerut ca mijlocasul sa primeasca un contract mai bun pentru a nu ramane in urma lui Sanchez. Pogba a ajuns in 2016 pentru 100 de milioane de euro de la Juventus si castiga 290.000 de euro pe saptamana la United.

Sanchez a jucat doua meciuri deja la Manchester United, fara sa impresioneze.