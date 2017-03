Gol INCREDIBIL in Premier League! Bataie de joc pentru jucatorii lui Arsenal. Cum s-au aparat la un corner

Lucrurile nu pot sa mearga mai rau de-atat pentru Wenger!

Arsenal a pierdut cu 3-1 la West Brom si e la 5 puncte de locurile care trimit in Champions League sezonul viitor. Arsenal a ajuns la 4 infrangeri in ultimele 5 jocuri din Premier League, record negativ de cand Wenger a preluat echipa, acum 21 de ani.

Meciul cu West Bromwich a fost inca o lovitura in relatia dificila a managerului cu fanii. Golul de 3-1, marcat de Craig Dawson, a aratat situatia deplorabila in care a ajuns unul dintre marile cluburi ale Angliei. O analiza a fazei arata 7 'tunari' care se uita la Dawson fara sa faca NIMIC pentru a-l impiedica sa inscrie! Faza a devenit viralul zilei pentru fanii Premier League. Mii de comentarii ii desfiinteaza pe milionarii care par complet cazuti inaintea finalului de sezon in Anglia.

Let's analyse how Arsenal set up at corners today... pic.twitter.com/VfYJsBwA9L — Paddy Power (@paddypower) March 18, 2017