Gnohere ar fi dat orice sa fie in locul lui :) Fotbalistul din Premier League care a fost platit in BURGERI

Un fotbalist din Premier League, evaluat la 30 de milioane de euro, a fost platit la prima sa echipa din Anglia in...burgeri. "Ii dadeam un burger pentru fiecare gol. Intr-un meci a dat 8 goluri", e dezvaluirea amuzanta.

Mijlocasul congolez Yannick Bolasie, de la Everton, are o poveste cu totul si cu totul interesanta. Acesta a avut un inceput de cariera tumultuos.

Acum international congolez, platit cu zeci de mii de euro saptamanal, Bolasie si-a inceput cariera in Anglia la un club amator - Hillingdon Borough.

Acesta a fost platit de prima sa echipa in...burgeri. Sefii lui Hillingon nu au fost de acord sa-l plateasca cu 20 de lire pentru fiecare gol, dar s-au inteles cu el sa-i dea cate un burger pentru fiecare reusita.

Dee Dhand, membru in administratia celor de la Hillingdon Borough, a povestit pentru Daily Mirror: "Am vrut sa-i dam 20 de lire pe saptamana, dar nu toti oamenii din conducere au fost de acord. Astfel, am gasit o alternativa, i-am propus sa-l platim cu cate un burger pentru fiecare gol marcat. Tin minte ca intr-un meci a marcat de 8 ori. Nu a mancat singur, ci a impartit si cu colegii sai".

Bolasie, in varsta de 27 de ani acum, a fost transferat de Everton de la Crystal Palace in vara lui 2016 pentru 30 milioane euro.

De-a lungul carierei, Bolasie a mai jucat la Floriana (Malta), Plymouth Argyle, Rushden & Diamonds, Barnet si Bristol City.