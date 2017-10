GENIAL! Palace a facut top 3 goluri marcate in septembrie desi a inscris unul singur! :)) Cum arata

Criza lui Crystal Palace a dus echipa intr-o pozitie teribila in Premier League. Angajatii clubului nu si-au pierdut insa umorul.

Fara gol marcat in 7 meciuri si cu 17 primite, Palace e ultima in Anglia, fara vreun punct castigat. Nici venirea fostului selectioner Roy Hodgson pe banca echipei nu a imbunatatit lucrurile. Echipa din Londra a luat 9 goluri de la gigantii din Manchester, City si United, in ultimele doua etape.

Fanii lui Palace s-au consolat cu victoria in fata lui Huddersfield din Cupa Ligii. Bakary Sako a marcat singurul gol al meciului. Un gol atat de singur, incat e pe primele 3 pozitii in topul celor mai tari reusite ale echipei in Septembrie. :))