GENIAL! Ce loc de munca si-a gasit "Placinta", portarul dat afara dupa ce a mancat in timpul meciului! 

La 46 de ani, Wayne Shaw si-a incheiat cariera cu scandal, dupa ce a picat in capcana unei case de pariuri. La meciul cu Arsenal, Sun Bets a fixat cota 8 pentru ca Wayne Shaw sa manace o placinta pe banca de rezerve. Shaw chiar a mancat placinta spre finalul partidei, cand toate schimbarile de la echipa sa au fost epuizate. Federatia Engleza a deschis o ancheta dupa ce portarul a declarat ca mai multi prieteni de-ai sai au pus bani pe acest gest, iar jucatorul a fost dat afara de clubul Sutton United din liga a cincea engleza.

Shaw si-a gasit insa rapid un nou loc de munca. E chiar locul potrivit. Profita de celebritatea sa pentru a ajuta o brutarie locala sa vanda placinte. Shaw chiar merge si serveste clientii, dar colegii sai spun ca nu se poate abtine si mananca si el din ele.

"Vinde una, mananca una", cam asta e ratia, se amuza englezii pe Twitter.

#wayneshaw Sutton sacked keeper is serving my pies today. Sells one, eats one...@TheSun @LOFansTrust Come on down and help the cause. pic.twitter.com/Oan7GadOyG