Gasiti diferenta: Arsenal - Manchester City poate fi amanat din cauza zapezilor din Anglia! Anuntul facut in urma cu putin timp  

Nu doar in Romania exista probleme din cauza vremii nefavorabile.

Partida dintre Arsenal si Manchester City ce a fost programata pentru astazi dupa ce cele 2 echipe s-au intalnit in weekend in finala Cupei Ligii Angliei ar putea fi amanata. Ninsoarea de la Londra face ca disputarea partidei sa fie sub semn de intrebare.

Diferenta fata de Liga 1? Decizia va fi anuntata cu ore bune inainte de ora la care ar trebui sa se dispute meciul! Arsenal s-a coordonat in aceasta dimineata cu oficialii lui Manchester City, oficiali ai Ministerului de Transport si cu Politia pentru a se decide daca partida poate avea loc.

In ciuda faptului ca gazonul nu este afectat serios de ninsoare, partile implicate lucreaza pentru ca zonele din jurul stadionului sunt eliberate de zapada si gheata astfel incat siguranta suporterilor sa nu fie in pericol. Desi exista riscul ca meciul sa fie reprogramat, cei de la Manchester City vor face deplasarea catre Londra cu trenul asa cum era programul initial.

Conform celor de la The Sun, siguranta suporterilor va fi principala prioritate inainte sa fie luata o decizie finala.