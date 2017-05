"Football is f*****g unbelievable!" Fabregas a injurat in direct dupa ce Chelsea a luat titlul! Conte, "atacat" cu sampanie de jucatori! VIDEO

Chelsea a devenit campioana Angliei cu 2 etape inainte de finalul sezonului!

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Chelsea a invins-o pe West Bromwich Albion vineri seara in urma golului din finalul partidei marcat de Michy Batshuayi si si-a asigurat al 2-lea titlu in ultimii 3 ani! Chelsea a pornit sarbatoarea imediat dupa finalul partidei, iar acasta va continua la partida de luni de pe Stamford Bridge cu Watford.

Entuziasmul jucatorilor a fost urias, Cesc Fabregas uitand sa se cenzure! El a injurat in direct in timpul unui interviu: "Football is f*****g unbelievable!" a spus Fabregas spre amuzamentul colegului sau, Gary Cahill, nu si al reporterului care i-a spus: "Cesc, limbajul!"



Cahill's reaction to Fabregas dropping the F bomb on live TV is amazing. ???????? pic.twitter.com/M7FSFGWtqJ May 12, 2017

Marele erou de la Chelsea este italianul Antonio Conte! Acesta a fost ridicat pe brate de jucatori si udat cu sampanie in 2 randuri! Desi a evoluat putin in acest sezon, si capitanul de legenda al echipei, John Terry, a fost ridicat pe brate. Terry a anuntat deja ca va pleca de la Chelsea la finalul acestui sezon.

Antonio Conte a fost nevoit sa isi schimbe costumul inainte sa vorbeasca la conferinta de presa: "Este un vis devenit realitate. A fost grozav sa sarbatorim in acest mod. Ma bucur mult pentru Michy Batshuayi pentru ca nu a fost usor pentru el sa vina intr-o liga atat de puternica. Acum e important sa ne distram si sa ne bucuram de aceasta victorie inainte sa ne gandim la ce putem realiza sezonul viitor. Mai avem insa un obiectiv important in acest sezon - finala FA Cup" a spus Conte.



CHAMPIONS ????!!! Words can't describe the emotions right now! We did this together! #CFC Family! pic.twitter.com/kQAPjJfi7x — Victor Moses (@VictorMoses) May 12, 2017