Final de cariera pentru Zlatan? Ce veste a primit dupa accidentarea din meciul cu Anderlecht

Accidentarea lui Zlatan Ibrahimovici ar putea fi mult mai grava decat a parut initial.

Zlatan Ibrahimovici ar putea primi o veste teribila dupa controalele amanuntite pe care le efectueaza zilele acestea.

Este suspect de dubla ruptura de ligamente la genunchiul piciorului drept, ceea ce ar putea insemna chiar incheierea carierei de fotbalist.

La 35 de ani, Zlatan si-a facut planuri sa continue inca doua sezoane pe Old Trafford, si are o clauza in contract pe care o poate activa oricand, dar accidentarea suferita in meciul cu Anderlecht i-ar putea schimba planurile.

Daca banuielile medicilor se adeveresc, Zlatan nu va mai pune piciorul pe minge cel putin pana la finalul acestui an.

Mourinho a mai primit o veste proasta dupa meciul din sferturile Europa League - accidentarea suferita de Marcos Rojo il va tine 6 luni pe bara.

