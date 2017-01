FANTASTIC! E transferul carierei: Pustiul de 16 ani care a semnat cu AC Milan

Milan a anuntat ca a adus la prima echipa un pusti de 16 ani.

Gabriele Capanni, un fotbalist in varsta de 16 ani, a semnat primul sau contract de jucator profesionist cu AC Milan, clubul la care s-a format, informeaza L'Equipe.



Cura de intinerire a echipei AC Milan, imprimata de antrenorul Vincenzo Montella, continua. Tanarul diamant de la centrul de formare milanez, Gabriele Cappani, in varsta de 16 ani, a semnat joi primul sau contract profesionist cu clubul rossonero.



Tanarul mijlocas se antrena deja in mod regulat cu jucatorii de la prima echipa.