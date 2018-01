Fanii au luat-o razna dupa ce au auzit vrea sa faca Antonio Conte :) Suporterii cer FIFA sa interzica echipei lor dreptul de a mai face transferuri

Zvonurile conform carora Chelsea ar fi interesata de transferul lui Peter Crouch i-a nelinistit pe fanii echipei lui Conte.



Suporterii au innebunit pe retelele de socializare si cer UEFA si FIFA sa interzica echipei lor dreptul de a mai face transferuri pentru o anumita perioada. O eventuala venire a lui Crouch pe Stamford Brigde nu este vazuta cu ochi buni de suporterii lui Chelsea.



Dincolo de reactia amuzanta a fanilor, cererea lor are si un suport in realitate. FIFA le poate interzice celor de la Chelsea dreptul de a mai face transferuri dupa ce s-au descoperit nereguli in cazul a 25 de fotbalisti minori care au fost achizitionati de Chelsea. Investigatia este in desfasurare.