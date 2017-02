"Faceti campionat pe Marte si o sa castige si acolo" :) Ce spune agentul sau dupa primul trofeu in Anglia

Zlatan Ibrahimovic a castigat primul trofeu in Anglia, cucerind Cupa Ligii cu Manchester United, dupa 3-2 in finala cu Southampton.

"Faceti campionat pe Marte si Zlatan o sa castige si acolo", spune impresarul lui Zlatan Ibrahimovic, italianul Mino Raiola, dupa ce suedezul a castigat Cupa Ligii.

Mino Raiola a vorbit despre aventura lui Zlatan in Premier League, spunand ca atacantul le-a dat inca o data peste nas celor care spuneau ca este "expirat" si ca nu va face fata in cel mai puternic campionat din Europa.

Raiola a tinut sa laude forma fantastica a lui Ibrahimovic la 35 de ani.

"Zlatan a castigat multe trofee in cariera sa, dar acesta este special? De ce? Pentru ca le-a aratat tuturor cine este si ca poate juca in continuare la cel mai inalt nivel.

Ne-am dorit aceasta provocare numita Premier League, chiar daca el (n.r Ibrahimovic) avea oferte pe bani mai multi din alte tari.

Eu nu am avut nicio secunda vreun dubio ca el o sa faca lucruri bune in Premier League, dar am vazut ca altii au avut", a spus Mino Raiola pentru talkSPORT.

"Zlatan este singurul jucator din lume care ar avea succes si pe Marte sau pe Luna. Este greu sa gasesti pe cineva cu o determinare si o forta psihica mai mare decat a lui. La fel, e greu sa gasesti pe cineva cu tehnica sa", a continuat Raiola.

In final, Raiola a spus ca marea diferenta intre Ibrahimovic si alti jucatori, intre care Messi, este ca el a demonstrat ca se poate adapta oriunde.

"Cu tot respectul, sa joci 10-15 ani la un club e una, dar sa mergi si in alta parte, sa te adaptezi, e altceva. El este capabil sa faca asta", a mai spus Raiola.