Dezvaluiri SOCANTE la Manchester City: Sterling, atacat cu picioarele in parcare inaintea meciului! Anuntul de ultima ora al politiei

Politia din Manchester a anuntat arestarea unui barbat care l-a lovit si insultat pe Raheem Sterling inainte de City - Tottenham!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Incidentul tinut secret pana astazi a fost dezvaluit de autoritatile britanice. Un barbat l-a insultat rasial, apoi l-a lovit pe Sterling in momentul in care starul lui City a coborat din masina in parcarea de la cantonamentul lui City. Totul s-a intamplat cu doar cateva ore inaintea derby-ului cu Tottenham, castigat de City cu 4-1 in weekend. Sterling n-a acuzat socul. A fost titular si a marcat de doua ori!

Conform politiei, fotbalistul de 23 de ani a primit o lovitura in tibie in momentul in care a iesit din masina sa pentru a-l intreba pe agresor de ce il injura.