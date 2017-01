"Este cel mai mare meci, mai important decat cel cu City!" Declaratia lui Pogba inainte de United - Liverpool

Manchester United - Liverpool - derby-ul istoric din Anglia are loc duminica de la ora 18.00, live text pe www.sport.ro si m.sport.ro.

Mijlocasul celor de la Manchester United, Paul Pogba, se pregateste de marele derby din Premier League din acest weekend, duelul intre cele mai de succes echipe din istoria Angliei - duminica pe Old Trafford se joaca Manchester United - Liverpool.

Manchester United are 15 meciuri fara infrangere in toate competitiile, insa este pe locul 6 in campionat, la 5 puncte in spatele lui Liverpool, aflata pe locul 2. Pogba spune ca acesta este cel mai important meci al sezonului pentru United.



"Istoria acestui meci este cunoscuta foarte bine. Este un derby mare, mai mare decat cel cu Manchester City. Atmosfera este mereu foarte speciala. Vrei sa castigi 3 puncte in fata oricarei echipe insa este si mai special cand vine vorba despre Liverpool" a declarat Pogbal la The Premier League Show de la BBC.

Man United si Liverpool au sanse sa se intalneasca si in finala Cupei Ligii Angliei la sfarsitul lunii februarie. In prima mansa din semifinale, Man United a invins-o cu 2-0 pe Hull, in timp ce Liverpool a pierdut la limita, 1-0, pe terenul lui Southampton.