Echipa "refuzatilor" care i-ar fi putut aduce un nou trofeu Champions League lui Abramovich

Roman Abramovici, patronul lui Chelsea, a investit din propriul buzunar, din 2003 si pana astazi, peste 1 miliard de euro pentru finantarea clubului. In fiecare perioada de transferuri, clubul londonez a cheltuit sume imense pentru achizitionarea celor mai stralucitori fotbalisti de pe piata, dar oficialii clubului au fost orbiti de aceasta goana nebuna si au neglijat de multe ori "diamantele" neslefuite din propria curte. Asa se face ca jucatorii lasati sa plece mult prea usor de Chelsea ar putea sa alcatuiasca o echipa destul de valoroasa ca sa se lupte in acest an la castigarea Ligii Campionilor.

PORTAR



PETR CECH (valoarea actuala de piata - 7 milioane euro) - Desi era unul dintre cei mai buni portari din lume, Chech a fost vandut lui Arsenal pe o suma modica, in 2015, pentru a i se face loc in primul "11" lui Courtois.



FUNDASI

PATRICK VAN ANHOLT (9 milioane euro) - Olandezul a prins doar 2 meciuri in tricoul lui Chelsea si a fost vandut in 2014 la Sunderland, care l-a vandut trei sezoane mai tarziu pentru 10,5 milioane de euro la Crystal Palace.



SAM HUTCHINSON (2 milioane de euro) - Considerat de multi "noul John Terry", Sam este un produs 100% al academiei clubului, dar a fost lasat sa plece liber de contract la Sheffield Wednesday, in divizia secunda, dupa ce s-a refecut dupa o accidentare la genunchi si a asteptat ani de zile mai multe sanse de a juca.



NATHAN AKE (12 milioane euro) - Internationalul olandez de doar 22 de ani a fost vandut in aceasta vara la Bournemouth in schimbul a aproape 23 de milioane de euro. Fanii lui Chelsea au fost furiosi ca echipa lor s-a despartit atat de usor de unul dintre cele mai bune produse ale academiei londonezilor.



FILIPE LUIS (18 milioane euro) - Desi este unul dintre cei mai apreciati fundasi laterali din Europa in ultimele sezoane, brazilianul nu a primit multe sanse de a juca la Chelsea si a preferat sa se intoarca la Atletico Madrid, clubul de unde fusese achizitionat, dupa doar un sezon. "Albastrii" au pierdut 4 milioane de euro in urma tranzactiei.



MIJLOCASI

JUAN CUADRADO (25 milioane euro) - Din afacerea Cuadrado, Chelsea a pierdut doar 5 milioane de euro, suma cheltuita pentru aducerea columbianului de la Fiorentina fiind amortizata de imprumutul si vanzarea catre Juventus. Daca nu au pierdut foarte multi bani, londonezii probabil regreta ca au pierdut un jucator cu potential.



NEMANJA MATIC (35 milioane euro) - Mijlocasul sarb a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Chelsea in sezonul trecut, cand londonezii au castigat titlul, dar un diferend cu Antonio Conte a facut ca el sa fie cedat mult prea usor la Manchester United pentru 45 de milioane de euro. Ciudat e ca Chelsea il vanduse in 2011 la Benfica pentru 5 milioane de euro si l-a rascumparat in 2014 pentru 25 de milioane de euro.



KEVIN DE BRUYNE (75 milioane euro) - Belgianul este unul dintre cei mai subapreciati jucatori din campionatul Angliei. In ianuarie 2014, el a fost lasat de Mourinho sa plece la Wolfsburg in schimbul a 22 de milioane de euro pentru ca il irita ca pustiul tupeist ii cerea mai mult timp de joc. Un an mai tarziu era cumparat de Manchester City pentru 74 milioane de euro, iar acum este unul dintre cei mai buni jucatori din Premier League si o vedeta a nationalei Belgiei.



ATACANTI

DIEGO COSTA (50 milioane euro) - Desi, teoretic, mai este inca sub contract cu Chelsea, spaniolul a cazut in dizgratia lui Antonio Conte si a fost vandut lui Atletico Madrid, unde va putea sa joace abia dupa 1 ianuarie 2018;



ROMELU LUKAKU (70 milioane euro) - Belgianul reprezinta una dintre cele mai proaste afaceri facute de clubul londonez si de Jose Mourinho. Vandut in 2014 la Everton pentru 35 de milioane de euro, atacantul a refuzat in aceasta vara sa se intoarca la Londra si a ales sa semneze cu Manchester United, care l-a cumparat cu 85 de milioane de euro si unde antrenor este chiar portughezul, care si-a reparat greseala.



MOHAMED SALAH (40 milioane euro) - Egipteanul a fost imprumutat si apoi vandut la AS Roma pentru doar 15 milioane de euro (fusese cumparat de la FC Basel pentru 16,5 milioane de euro), iar in aceasta vara Liverpool a platit pentru el 42 de milioane de euro, fiind unul dintre cei mai in forma jucatori din Premier League in actualul sezon.