Real il vrea pe MAGICIANUL lui Guardiola de la City! Anunt urias facut azi la Madrid: au inceput negocierile! Transferul BOMBA pregatit de Zidane

Real n-are cel mai bun sezon, iar Florentino Perez foloseste momentul pentru a pune bazele unei noi echipe galactice pe Bernabeu.

AS scrie ca Madridul a luat deja legatura cu agentul lui Kevin de Bruyne de la Manchester City. Belgianul e unul dintre cei mai in forma jucatori europeni ai momentului si face un sezon superb alaturi de Guardiola in Anglia. Plecarea sa la Real ar lasa un gol urias in mijlocul stelar pe care Pep l-a construit pe Etihad.



Pentru a-l lua pe De Bruyne, Real e pregatita sa deblocheze peste 150 de milioane de euro, mai mult decat dublu fata de suma platita de City lui Wolfsburg acum doua sezoane.

De Bruyne, 26 de ani, a jucat pentru Chelsea si City in Premier League, dar si pentru Werder Bremen si VFL Wolfsburg in Bundesliga. In nationala Belgiei, mijlocasul are 58 de meciuri si 13 goluri marcate.