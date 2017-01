DRAMATIC! "Se lupta sa ramana in viata!" Ryan Mason, in stare grava dupa Chelsea - Hull

Jucatorul celor de la Hull City a ajuns la spital dupa ce s-a lovit cap in cap cu Gary Cahill

Mijocasul englez al celor de la Hull City, Ryan Mason, se afla in stare grava la spital dupa partida cu Chelsea din aceasta seara, castigata cu 2-0 de londonezi.

Mason s-a lovit cap in cap cu Gary Cahill in prima repriza a partidei si a primit ingrijiri medicale pe teren mai bine de 8 minute. El a fost scos pe targa in aplauzele intregului stadion si a mers direct la spital.

Situatia este chiar mai grava decat a parut la prima vedere. Cei de la Daily Mirror scriu ca Ryan Mason se lupta pentru viata lui, diagnosticul pus de medici fiind fractura craniana si hemoragie cerebrala!