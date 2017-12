DIVORTUL care face posibil un transfer urias! Unde vrea sa plece Courtois de la Chelsea

Belgianul Courtois ezita sa-si prelungeasca contractul cu Chelsea.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Courtois e unul dintre cei mai buni portari din lume, iar Real Madrid incerca sa-l ia de la Chelsea, dupa refuzul insistent al lui Manchester United pentru David de Gea.

Afirmat la fel ca De Gea la Atletico Madrid, Courtois are un motiv in plus sa accepte o oferta de la Real Madrid. S-a despartit de femeia cu care are doi copii, iar aceasta s-a mutat la Madrid.

Potrivit jurnalistului spaniol Guillem Balague, Courtois e gata sa accepte oferta Realului pentru a fi aproape de copiii sai.

Courtois si Chelsea negociaza de mai multe luni pentru noul contract, insa pana acum nu s-au inteles. Belgianul cere un salariu asemanator cu cel primit de David de Gea la Manchester United, adica 225.000 de euro pe saptamana, bani pe care cei de la Madrid ar fi dispusi sa-i plateasca.