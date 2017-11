"Diego Simeone este principala tinta!" Mutare nebuna in Premier League! Ce club vrea sa-l aduca pe antrenorul lui Atletico

Cei de la Sky Sports scriu ca Diego Simeone ar putea fi urmatorul mare antrenor care ajunge in Premier League.

Jose Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Arsene Wenger ... Diego Simeone? Premier League a adus in ultimele sezoane unii dintre cei mai buni antrenori din lume iar Simeone este urmatorul pe lista. Conform celor de la Sky Sports, Simeone este principala tinta a celor de la Everton!

Cu un start de sezon extrem de dezamagitor in conditiile in care au fost facute investitii importante in vara, Everton s-a despartit de Ronald Koeman iar David Unsworth este managerul interimar al echipei. Motivul pentru care patronul Farhad Moshiri nu se grabeste sa aleaga un inlocuitor pentru Koeman este pentru ca viseaza la Simeone!

Totusi, cum sansele de a-l aduce pe Simeone in mijlocul sezonului par a fi minuscule, cei de la Everton au si o varianta de avarie - aducerea lui Sam Allardyce alaturi de fostul antrenor de la Leicester, Craig Shakespear, cel care ar fi secundul fostului selectioner. Propunerea celor de la Everton este pentru un contract pana la finalul actualei stagiuni cand pregatesc asaltul la Simeone.