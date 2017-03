Dezvaluiri FANTASTICE ale lui Mourinho despre Sir Alex, viitorul sau la United si secretele unei cariere unice

Jose Mourinho a vorbit pentru o televiziune din Portugalia despre cariera sa si cele mai importante momente de la Manchester United:

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Despre perioada de cadere a lui United:

"Manchester United a fost atat de obisnuita cu victoriile si succesul ca nu a reusit sa inteleaga faptul ca si alte cluburi incep sa creasca, iar asta de pe vremea lui Sir Alex, in ultimii ani ai sai la club."

"Premier League le-a oferit conditii celorlalte cluburi sa creasca si sa devina puternice din punct de vedere financiar, iar asta a transformat campionatul."

"Cand am ajuns la Chelsea prima oara, am vrut sa iau cel mai bun jucator de la Manchester City, Shaun Wright-Phollips, si am reusit. Manchester United il dorea pe Carrick, cel mai bun de la Tottenham, si l-a luat. Mai tarziu l-au dorit pe van Persie si l-au luat"

"Astazi toate cluburile au crescut datorita drepturilor TV, e un caz aproape unic in fotbalul European. Acest lucru a diluat diferenta de putere, iar Manchester United a incetat sa mai devina "atotputernicul" United si a devenit parte dintr-un grup de 5-6, poate 7 cluburi foarte puternice. Ele sunt urmate de alte cluburi, mai putin puternice, dar in niciun caz sarace"

"United a suferit mai multe lucruri in acelasi timp. Iesirea lui Sir Alex, un om unic si mai mult decat un manager, schimbarea de puteri din Premier League si perioada de instabilitate de pe Old Trafford, cu trei manageri in trei ani, daca il puneti si pe Ryan Giggs... A fost o perioada de instabilitate, de lipsa de incredere si chiar de distantare fata de fani"

Despre pasiunea sa pentru fotbal:

"Imi aduc aminte ca intr-un moment eram la Porto si marcam in ultimul minut pe Old Trafford, o echipa de copii antrenata de un copil care isi indeplinea un vis. Acum, 13 de ani mai tarziu, reactionez diferit, dar mereu ma duc acasa suparat cand pierd si vreau sa inteleg si sa analizez, dar vreau sa joc din nou si sa castig. Inca mai am acel sentiment, ca o revolta personala, atunci cand lucrurile nu merg."

"Dar raman un om fericit, sunt capabil sa fiu emotional la victorii, dar stiu ca sunt privit cu ochi diferiti din exterior. Am fost interzis pe un stadion cand echipa mea juca. Nu m-au lasat sa intru nici cu bilet cumparat. Anul asta am fost eliminat pentru ca am sutat intr-o sticla de plastic, in timp ce Wenger nu pateste nimic pentru ca impinge un arbitru"

"Am inteles ca sunt puteri cu care nu te poti lupta. Asta a fost o alta lectie de viata, una nedreapta, dar o lectie pana la urma"

Despre starurile cu care trebuie sa lucreze:

"Cand eram antrenor secund, un antrenor mi-a zis sa ma duc in autocar si sa-i verific pe jucatori sa vad daca stateau pe telefoane. Pe unii ii gaseam incercand sa-si ascunda telefoanele, iar eu ma intorceam la antrenor si ii ziceam ca totul este ok si nimeni nu are telefonul la el. Am inteles ca sunt lucruri unde nu poti face nimic."

"Eu am cateva reguli de baza. Cand un jucator e accidentat, el nu poate sa spuna asta pe Twitter sau Facebook inaintea clubului, dar sunt lucruri cu care nu te poti pune. Eu am Instagram, pentru ca partenerii mei comerciali au zis ca e ok asa. Ma duc lunar si pun o poza amuzanta sau ce cred ca o sa le placa fanilor... La varsta mea sunt multe de invatat de la pustii cu care lucrez"

Despre biroul sau:

"Am o masa dezordonata pe care lucrez. Ma uit la meciuri, vorbesc cu jucatori, cu antrenori. Mai am un spatiu in care vreau sa fiu singur. Am o bicicleta de camera doar ca sa-i pacalesc pe oameni. Sta de decord acolo. Pedalez doar cand sunt fericit, can castig. Din biroul meu pot sa vad toate terenurile din compex. Imi place sa am aceleasi structuri si aceiasi antrenori oriunde ma duc. Imi place sa ofer incredere oamenilor care lucreaza de multi ani aici, vreau sa-i invat cum lucrez eu, sa se adapteze"

"Imi place sa-mi aduc oamenii mei oriunde ma duc, cu ei lucrez perfect ca sa pot face procesul mai rapid. Rui Faria, secundul meu, este un antrenor fantastic, nu a fost niciodata principal, dar are calitati. Pot sa lucrez cu el cu ochii inchisi"



Despre Sir Alex Ferguson:

"Suntem la fel de prieteni cum eram si inainte. Ne mai dam un SMS, o felicitare de Craciun, de zile de nastere. El este un ambasador pentru acest club acum."

Despre viitorul sau la club:

"Cred ca voi sta cel putin trei ani aici. Clubul a inteles ca e nevoie de stabilitate. Eu cred totusi ca fericire trebuie sa fie de ambele parti. Nu sunt o persoana care sa stea 15 ani intr-un loc daca nu are succes. Eu am nevoie de un succes real, asa e viata mea, am nevoie de mandrie si fericire. Va spun sincer, imi doresc foarte mult ca lucrurile sa mearga si sa raman multi ani aici"