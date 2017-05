Wayne Rooney a pierdut 500.000 de lire in doar 2 ore la casino! Dezvaluirea halucinanta a englezilor despre seara de COSMAR

The Sun a publicat o poveste incredibila cu capitanul lui Manchester United.

Wayne Rooney o poate parasi pe Manchester United dupa finala Europa League cu Ajax, meci care va fi pe 24 mai in direct la ProTV. De 13 ani la United, Rooney a jucat putin in acest sezon, fiind insa in ultimele luni in mai multe randuri pe prima pagina a tabloidelor.

Iar Rooney a ajuns din nou pe coperta The Sun, cei care publica o poveste incredibila - in doar 2 ore, Rooney a pierdut 500.000 de lire la casino! Rooney a profitat de faptul ca sotia lui, Coleen, se afla intr-o excursie cu cei doi copii ai cuplului, Kai si Klay.

Conform jurnalistilor britanici, Rooney a pierdut banii la ruleta si blackjack. "A pariat o gramada pe culoare rosie, parea in lumea lui. Bause cateva sticle de bere dar nu era beat, parea mai interesat de ruleta decat de alcool. A incercat sa reduca din pierderi, dar s-a complicat mai rau" a povestit un martor pentru The Sun.

Wayne Rooney castiga 300.000 de lire pe saptamana la Manchester United.