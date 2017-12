DEZASTRU pentru Guardiola in ultima zi din 2017! Man City pregateste o oferta URIASA dupa accidentarea lui De Bruyne

Pep Guardiola a ramas pentru urmatoarea perioada fara Gabriel Jesus si Kevin De Bruyne.

Manchester City a trecut prin cele mai grele momente din acest sezon in Premier League la Londra, in fata celor de la Crystal Palace. Neinvinsa pana acum si cu un singur egal (contra lui Everton), Man City a fost la un pas sa fie invinsa de echipa lui Roy Hodgson.

S-a terminat 0-0 dupa ce Palace a ratat un penalty in minutul 90. Pentru Guardiola insa meciul a venit cu alte vesti proate ce au eclipsat rezultatul. Gabriel Jesus s-a accidentat in startul partidei si va lipsi 2 luni de zile. De asemenea, Kevin De Bruyne, considerat in Marea Britanie jucatorul sezonului pana acum, s-a accidentat imediat dupa penalty-ul ratat dupa o intrare dura a lui Puncheon. De Bruyne a declarat dupa meci ca este ok insa este de asteptat sa rateze partida cu Watford de luni si este in pericol si pentru derby-ul cu Liverpool de pe 14 ianuarie.

Accidentarea lui Gabriel Jesus a reaprins insa ipoteza unui transfer urias pentru Manchester City in iarna, anunta The Sun. Alexis Sanchez urmeaza sa isi incheie contractul cu Arsenal vara viitoare si poate negocia cu orice alt club incepand de maine. City a fost la un pas sa-l transfere si in vara trecuta dar Arsenal a blocat mutarea in ultima clipa. Totusi, Wenger ar putea sa renunte la starul echipei in urmatoarea perioada de mercato pentru a nu-l pierde fara niciun ban in vara.