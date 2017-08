Jucatorii lui Manchester United s-au dus la ziua lui Ander Herrera si au avut un soc la plecare! Ce au patit cand au ajuns la masini

Mai multi jucatori din echipa lui Jose Mourinho au patit-o.

Cei de la Manchester United au avut multe lucruri de sarbatorit dupa startul sezonului - echipa lui Mourinho a castigat categoric cu 4-0 in fata celor de la West Ham si a urcat inca din prima etapa pe primul loc in Premier League. In plus, mai multi jucatori ai lui United au fost invitati la ziua de nastere a lui Ander Herrera.

Acestia au sarbatorit la un restaurant din Manchester alaturi de mijlocasul care a implinit 28 de ani. La finalul petrecerii au avut parte de o surpriza neplacuta. Toti invitatii, cu exceptia lui David De Gea, s-au trezit cu amenzi!

Motivul? Ei lasat masina in parcare mai mult de 2 ore si au primit in consecinta amenzi de 60 de lire.