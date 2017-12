Declaratia geniala a lui Beckham la aproape 15 ani de la gheata primita in cap de la Sir Alex Ferguson: "Abia atunci am realizat"

David Beckham s-a amuzat intr-un interviu atunci cand a fost intrebat despre incidentul din 2003, cand a fost lovit in cap de Sir Alex Ferguson, dupa o infrangere 0-2 cu Arsenal.

La aproape 15 ani de la celebrul incident, David Beckham a vorbit intr-un interviu. Acesta a fost vandut la scurt timp dupa acel moment la Real Madrid, in schimbul sumei de aproximativ 30 milioane euro.

Incidentul din februarie 2003 s-a petrecut dupa o infrangere a lui Manchester United cu 0-2 in fata lui Arsenal, in urma careia "diavolii" au fost eliminati din Cupa Angliei.

"Am avut cateva momente in cei 13 ani. La antrenamentele dinainea meciurilor de Champions League, Sir Alex venea la noi, pe teren, batea lovituri libere si penaltyuri si ne spunea cat de bun era el cand juca fotbal", a povestit Beckham.



"Atunci cand mi-a dat cu gheta in cap, dupa meciul cu Arsenal, am realizat cat de precis era", a mai spus el.

Beckham a recunoscut ca a avut cateva momente de rebeliune pe vremea cand juca sub comanda lui Sir Alex.

"Am facut cateva greseli, am facut si la acel meci. Dupa, el a venit in vestiar si am schimbat cateva cuvinte. De nervi, a dat cu piciorul intr-o gramada de haine si o gheata mi-a sarit chiar in cap", a mai spus Becks.

Sir Alex a povestit si el incidentul in cartea autobiografica pe care a publicat-o in 2013.

"In ultimul sau sezon alaturi de noi, mi-am dat seama ca nu mai munceste la fel de mult, nu se mai dedica la fel. Erau multe zvonuri cu privire la transferul la Real Madrid.



Problema era ca nivelul sau de joc scazuse fata de cel stratosferic la care se aflase pana atunci.



In momentul incidentului, era la cativa metri de mine, iar intre noi, pe podea, era un rand de ghete. David a injurat. Eu m-am apropiat si am lovit o gheata, care a zburat fix in capul sau, deasupra ochiului drept. Sigur ca s-a enervat si mai rau si a sarit la mine, dar jucatorii l-au oprit", a povestit Alex Ferguson.