Debut FANTASTIC pentru cel mai scump fundas din istorie! Van Dijk a salvat-o pe Liverpool in minutul 84! VIDEO

Olandezul Van Dijk a avut parte de un debut de vis la Liverpool, impotriva lui Everton, in Cupa Angliei. Olandezul a adus calificarea noii sale echipe dupa ce a marcat cu capul la corner in minutul 84, la scorul de 1-1.

James Milner reusise sa deschida scorul din penalty in minutul 35, pentru ca Sigurdsson sa egaleze in minutul 67.

Van Dijk a facut un meci extraordinar la debut si si-a completat prestatia cu reusita din minutul 84, chiar in fata galeriei echipei gazda.

Van Dijk a fost transferat de Liverpool de la Southampton pentru 85 de milioane de euro chiar in ultima zi a anului trecut.

