De ce Guardiola OPRESTE toate transferurile la Manchester City dupa urmatoarea mutare

Unul dintre cele mai bogate cluburi din lume nu mai vrea sa faca mutari pe piata transferurilor.

Luna ianuarie va fi mai saraca pentru fanii lui City, obisnuiti cu mutari spectaculoase in ultimii ani.

Brazilianul Gabriel Jesus va sosi de la Palmeiras, clubul englez platind peste 30 de milioane pentru el, iar Guardiola spune ca toate transferurile se vor opri aici.

Pep a declarat intr-o conferinta de presa:

"Sunt fericit cu ceea ce avem. Am incredere in actualii jucatori. Nu vom mai cauta pe nimeni in momentul asta"

"Jucatorii trebuie sa joace la nivelul calitatii lor si eu trebuie sa ii ajut sa ajunga acolo. Il avem pe Jesus care vine, asa ca sunt fericit"