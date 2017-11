David Moyes s-a intors in Premier League! Tocmai a fost anuntat oficial la noua echipa

Fostul manager de la Manchester United are misiunea de a salva de la retrogradare un club important al Angliei.

David Moyes este noul manager al lui West Ham United! Scotuianul ii ia locul lui Slaven Bilic, cel care a fost demis dupa infrangerea cu 4-1 pe propriul teren in fata lui Liverpool. Fost manager la Everton, Man United si Sunderland, retrogradand cu ultima sezonul trecut, Moyes are ca obiectiv salvarea de la retrogadare - West Ham este intr-o situatie dificila, avand doar 2 victorii in primele 11 etape, fiind pe locul 18, retrogradabil.

Moyes va fi pe banca la partida cu Watford de pe 19 noiembrie. Dupa ce a fost anuntat oficial de noua echipa, Moyes a avut un mesaj pentru fani: "Abia astept sa-i intalnesc pe suporteri, sa fiu pe stadion alaturi de ei. Abia astept sa-i vad cum sustin echipa. Avem nevoie de sprijin, sa fie toata lumea cu noi.

Este o slujba importanta dar sunt sigur ca impreuna putem avea rezultate bune de acum pana la finalul sezonului" a spus Moyes.

Managerul scotian a preluat-o pe Man United in 2013, dupa retragerea lui Sir Alex Ferguson, dar a fost demis inainte sa incheie sezonul.