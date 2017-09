"Da, am condus beat!" Ce pedeapsa a primit azi Rooney dupa ce a recunoscut tot in fata judecatorilor

Wayne Rooney a fost arestat in urma cu doua saptamani, dupa ce a fost prins de politisti conducand sub influenta alcoolului.

Wayne Rooney si-a recunoscut vinovatia in fata judecatorilor si a primit o pedeapsa 100 de ore de munca in folosul comunitatii si suspendarea permisului pe o perioada de doi ani, dupa ce in urma cu doua saptamani a fost prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice.

Pe 1 septembrie, Rooney a fost oprit in trafic, dupa ce polistitii au sezizat ca VW-ul Beatle pe care il conducea avea un bec ars pe spate.

Un control pentru stabilirea alcoolemiei a scos la iveala imediat faptul ca Rooney era mai mult decat ametit - testul de alcoolemie a indicat 104, mult peste limita de 35 admisa in Anglia.

Polistitii au mentionat in raport faptul ca "Rooney a fost un gentleman si ca nu s-a impotrivit niciun moment arestarii."

Rooney a fost pe teren duminica la meciul cu Manchester United, fiind primit excelent de suporteri la revenirea pe Old Trafford. Everton a fost invinsa cu 4-0 de echipa lui Mourinho.