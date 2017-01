Culmea! Mourinho isi critica jucatorii pentru ca s-au bucurat la gol! Declaratia bizara a portughezului

Manchester United a invins Hull City cu 2-0 in prima mansa a semifinalelor Cupei Ligii, dar Jose Mourinho nu e fericit.

Cu victoria de aseara, Manchester United a ajuns la 15 meciuri consecutive fara infrangere si noua victorii la rand, performanta rara de la retragerea lui Ferguson din 2013.

Totusi, Jose Mourinho si-a criticat jucatorii pentru prima repriza din meciul de aseara, dar si pentru ca s-au bucurat prea mult la deschiderea de scor a lui Mata, care a venit in minutul 56. Mourinho s-a criticat si pe el, dar si pe cei 65.000 de spectatori de pe Old Trafford.



"Trebuia sa jucam. In Cupa, orice gol e important pentru calificare, asa ca de ce sa ne bucuram cand mai aveam timp sa jucam? Nu cred ca era momentul sa ne bucuram la primul gol.

Am fost moi, mai ales in prima repriza, ne-am facut singuri viata grea, am atins prea mult mingea, am intarziat deciziile si le-am dat timp sa se regrupeze. In prima repriza, jucatorii puteau sa faca mai bine, eu puteam sa fac mai bine si chiar si spectatorii", a spus Mourinho la Sky Sports.

Returul de la Hull este programat pe 26 ianuarie. Daca trece, United poate juca finala de pe Wembley cu marea rivala Liverpoool, care intalneste azi pe Southampton in cealalta semifinala. Finala va avea loc in luna februarie, sansa pentru Mourinho de a cuceri primul trofeu din 2017. Mourinho e considerat un adevarat specialist in Cupa Ligii din Anglia. Are 3 trofee in palmares cu Chelsea. "Orice trofeu ne intereseaza, nu conteaza cu cine jucam sau cand e finala. Ne intereseaza toate trofeele puse in joc", a spus Mourinho.